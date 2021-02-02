В Северной Осетии нашли леопарда, пропавшего более трех месяцев назад

ТАСС, 2 февраля. Ученые нашли в Северной Осетии живым и невредимым переднеазиатского леопарда Баксана (Батраза), сигналы от спутникового ошейника которого перестали поступать более трех месяцев назад. Об этом сообщил ТАСС координатор проекта Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН и РусГидро по реализации программы восстановления кавказского барса (переднеазиатского леопарда) в Северной Осетии Артур Алибеков.

Ошейник Баксана перестал подавать сигналы 21 октября 2020 года, в связи с чем появилось опасение, что краснокнижное животное могло стать жертвой браконьеров. По этому поводу даже было направлено заявление в органы внутренних дел Северной Осетии, однако полицейские не нашли улик браконьерского отстрела.

"Леопард был замечен в горной местности, очевидцам удалось его заснять на смартфон. Сразу после поступления сообщения мониторинговая группа зоологов отправилась в указанную местность и с помощью высокочувствительных приборов установила контакт со спутниковым ошейником Баксана. Он жив и невредим. Мы очень признательны людям, которые прислали нам видеоролик, благодаря которому мы рассмотрели на шее хищника ошейник", - сказал Алибеков.

По словам директора ИПЭЭ РАН, академика РАН Вячеслава Рожнова, ученым было известно, что другой выпущенный леопард, самка Агура, находилась в это время в другом месте, а Волна еще в прошлом году сбросила свой ошейник в Кабардино-Балкарии. С помощью высокочувствительных приборов на месте обнаружения очевидцами Баксана зоологи установили связь по специальным частотам с вышедшим из строя ошейником леопарда.

"Возвращение в поле нашего зрения Баксана возвращает надежду на получение от выпущенных в Северной Осетии леопардов потомства в природе", - отметил Рожнов, добавив, что сейчас Институт располагает сведениями о пребывании в Осетии трех переднеазиатских леопардов - двух самок и одном самце, выпущенных в Северной Осетии в 2018 и 2020 годах.

Специалисты продолжают следить за выпущенной самкой леопарда Агурой, ошейник которой регулярно передает данные о ее месте нахождения и местах успешной добычи жертв. В настоящее время известно, что Агура успешно сформировала свой участок обитания и после выпуска прошла в Осетии в общей сложности 867 км.