Арестованных участников акции 31 января в Москве разместили по местам содержания

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции доставили и разместили всех участников незаконной акции в центре Москвы 31 января, в отношении которых судом принято решение об административном аресте, по местам содержания административно-арестованных граждан. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"ГУ МВД России по Москве сообщает, что все участники несанкционированного мероприятия, имевшего место 31 января, в отношении которых судом принято решение об административном аресте, доставлены и размещены по местам содержания административно-арестованных граждан. Указанные лица в установленном порядке обеспечены питьем и горячим питанием", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что при рассмотрении полноты принятых мер в процессе исполнения процедуры оформления граждан в специализированное учреждение будет дана оценка проведенных действий.

Ранее во вторник Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребовал выяснить причины, из-за которых активисты, задержанные в ходе незаконных акций в Москве, провели ночь в автобусах. Как отметил глава СПЧ Валерий Фадеев, речь идет тех людях, которые были задержаны в ходе незаконной акции в воскресенье. Он отметил, что поскольку в Москве не было мест, их перевезли в спецприемник временного содержания для иностранцев, который находится в деревне Сахарово, при этом спецприемник оказался не готов "к приему такого большого количества людей, и там произошел реально организационный сбой".

Ранее в Telegram-каналах появилось видео с обращением людей, которые были задержаны на несогласованной акции 31 января. Они говорят, что около девяти часов находятся в автобусе возле Центра временного содержания иностранцев в Сахарово почти без еды и воды, а с момента их задержания прошло более 40 часов.

По данным московской полиции, в несанкционированной акции 31 января в городе участвовали около 2 тыс. человек. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, задержаны порядка 150 человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.

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