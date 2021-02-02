Путин не следит за заседанием суда по Навальному, готовится к встрече с учителями

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не следит за ходом рассмотрения во вторник судом вопроса о замене Алексею Навальному условного наказания на реальный срок лишения свободы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что на сегодня у президента запланировано мероприятие с лауреатами конкурса "Учитель года".

"Владимир Путин готовится сейчас к встрече с российскими учителями, которые учат будущее поколение россиян", - подчеркнул Песков.

Суд

УФСИН по Москве подал представление в суд о замене Навальному вида наказания из-за систематических нарушений возложенной на него обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в УФСИН, в течение 2020 года Навальный минимум 6 раз, до заболевания, не явился на регистрацию, по каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН. Навальный был объявлен в розыск 29 декабря 2020 года и задержан в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. До решения суда он содержится в следственном изоляторе.

Как ранее сообщил ТАСС замдиректора ФСИН Анатолий Якунин, подобное обращение о замене вида наказания является обычной практикой. Только в 2019 году в отношении более 15 тыс. условно осужденных суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания, сказал он.