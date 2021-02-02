В Кремле призвали проверить факты длительного задержания участников митингов

"Мы видели сообщения СМИ на этот счет. Мы также не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД видят эти сообщения. Тут опять же нужно просто конкретные факты проверить, и если это соответствует действительности, то принять меры", - сказал он.

Отвечая на вопрос, кто будет проверять эти факты, представитель Кремля сказал: "Министерство внутренних дел, наверное, правоохранители". Он не исключил, что проверку проведут и надзорные органы, потому что "все видят эти сообщения СМИ, это повод, чтобы конкретные факты проверить, насколько они соответствуют действительности, безусловно, это должно быть проверено".

Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребовал выяснить причины, из-за которых активисты, задержанные 31 января в ходе незаконных протестных акций в Москве, провели ночь в автобусах. Глава СПЧ Валерий Фадеев во вторник на пресс-конференции в ТАСС рассказал, что, по его информации, "три автобуса людей привезли туда [в спецприемник для иностранных граждан в деревне Сахарово], и в течение ночи они вынуждены были находиться в этих автобусах, спецприемник не готов был их принять". Он добавил, что "сейчас все люди размещены, находятся в тепле, им предоставлены койки и еда, долгое время они были без еды".