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Песков рассказал о разговоре Путина с вдовой Ельцина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин позвонил Наине Ельциной после посещения Новодевичьего кладбища, где он возложил цветы к могиле своего предшественника по случаю 90-летия со дня его рождения

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и Наина Ельцина в телефонном разговоре в понедельник вспоминали о первом президенте страны Борисе Ельцине. Об этом рассказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Естественно, они вместе вспомнили Бориса Николаевича, все-таки был день мемориальный", - отметил представитель Кремля. По его словам, в целом беседа была "обычной и человеческой", в частности, Путин пожелал Ельциной крепкого здоровья.

Песков рассказал, что Путин позвонил вдове первого президента России после посещения Новодевичьего кладбища, где он возложил цветы к могиле своего предшественника по случаю 90-летия со дня его рождения. "Хотя у него было еще несколько рабочих встреч, он в перерыве между этими встречами позвонил Наине Иосифовне", - отметил пресс-секретарь президента.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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