Около 400 арестованных за незаконную акцию в Москве размещены в спецприемнике в Сахарово

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Около 400 человек, арестованных за участие в несогласованной акции в Москве, размещены в спецприемнике в Сахарово. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович в своем Telegram-канале.

"В спецприемнике в Сахарово (Вороново) сейчас около 400 человек, 60 сегодня освобождаются. По словам начальника, все уже не в автобусах, а в помещении", - пишет Литвинович.

Во вторник Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребовал выяснить причины, из-за которых активисты, задержанные в ходе незаконных протестных акций в Москве, провели ночь в автобусах.

Под данным столичного ГУ МВД, сотрудники полиции доставили и разместили всех участников незаконной акции в центре Москвы 31 января, в отношении которых судом принято решение об административном аресте, по местам содержания административно-арестованных граждан, они в установленном порядке обеспечены питьем и горячим питанием.

По данным московской полиции, в несанкционированной акции 31 января в Москве участвовали около 2 тыс. человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.