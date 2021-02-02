В Алжире заявили, что производство вакцины "Спутник V" начнется в ближайшие недели

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Алжире начнется в ближайшие недели. Об этом сообщил генеральный директор Национального агентства фармацевтической продукции Алжира Камель Мансури, слова которого приводит во вторник телеканал "Альжери-1".

"Производство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" начнется в Алжире в ближайшие недели", - цитирует телеканал заявление главы национального регулятора.

По его словам, переговоры с российской стороной по данному вопросу находятся "на очень продвинутой" стадии. Он отметил, что Алжиру пора переходить из статуса страны - импортера вакцины от коронавируса в статус страны-экспортера.