Песков: Путин и все общество - продолжатели истории России, в которой была и эпоха Ельцина

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Период Бориса Ельцина является частью непростой истории страны, продолжателями которой в определенном плане являются и президент РФ Владимир Путин, и все российское общество. Такое мнение высказал во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считает ли Путин себя продолжателем дела первого президента России.

"Ельцин - это часть нашей истории, часть истории нашей страны, нашей общей истории, через которую мы прошли. Это была очень непростая история", - заметил представитель Кремля.

Он напомнил о словах Путина, сказанных в понедельник после посещения могилы Ельцина на Новодевичьем кладбище, что задним умом критиковать за ошибки просто, но от ошибок никто не застрахован.

"В известном плане мы все - продолжатели той истории, которая у нас была, тем более новейшей истории. В том числе и президент Путин", - заключил Песков.

1 февраля отмечалось 90 лет со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина.