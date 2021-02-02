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Путин по видеосвязи в свободном режиме пообщается с лауреатами конкурса "Учитель года"

Также у президента запланировано несколько непубличных встреч

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин во вторник проведет встречу с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин сегодня встретится с лауреатами конкурса "Учитель года" в режиме видеоконференции", - сказал он. Представитель Кремля отметил, что конкурс проводится с 1992 года, и это традиционно очень значимое мероприятие для всех учителей.

"Сегодня как раз в свободном режиме Путин пообщается [с лауреатами]", - сказал Песков. В частности, среди участников беседы будет победитель конкурса этого года, учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров.

Кроме того, у президента на вторник запланировано несколько непубличных встреч, а вечером должен состояться международный телефонный разговор, сказал Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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