В Астраханском заповеднике открыли новый маршрут по местам миграции краснокнижных птиц

АСТРАХАНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Астраханский биосферный заповедник организовал новый туристический маршрут по местам миграции краснокнижных лебедей-кликунов. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник отдела развития и познавательного туризма заповедника Татьяна Гаврилова.

"Самый новый маршрут - это бердвотчинг тур на Обжоровский участок заповедника. Эта территория уникальна именно тем, что там проходит миграция определенных видов птиц. Мы развивали бердвотчинг на Дамчикском участке, но сейчас поняли, что более ценная территория для наблюдения - это Обжоровский участок заповедника. Там происходит миграция лебедя-кликуна",- сказала Гаврилова.

В заповеднике рассчитывают увеличить туристический поток за счет нового направления. Оно подразумевает наблюдение за птицами в местах их естественного обитания. По словам собеседника агентства, около 80% туристов, приезжающих в заповедник, предпочитают наблюдать за птицами - розовыми пеликанами и орланами-белохвостами.

По данным Астраханского заповедника, на охраняемой территории можно встретить более 300 видов птиц. Есть редкие и исчезающие виды, занесенные в Красные книги Международного союза по охране природы - стерх, кудрявый пеликан, орлан-белохвост и другие, всего 18 видов и РФ (42 вида), 64 вида птиц внесено в Красную книгу Астраханской области. В заповеднике гнездится 27 видов птиц, занесенных в Красную книгу России.