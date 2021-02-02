В России свободно больше трети больничных коек для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более трети специальных больничных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день свободны в регионах России, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Освобождающиеся коечные мощности должны незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы - для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю. Это важно для обеспечения доступности медицинской помощи. Койки не должны задерживаться в режиме ожидания", - сказал министр на селекторном совещании с регионами.

18 января в регионах РФ началась массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации 13 января поручил президент РФ Владимир Путин. Мурашко отметил, что в приоритетном порядке вакцинацию должны проходить пожилые люди. "Граждане старше 60 лет должны проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в приоритетном порядке, поскольку они имеют более высокие риски осложненного течения заболевания", - пояснил он.