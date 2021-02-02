Обстановка у суда, где идет заседание по делу Навального, спокойная

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Обстановка в районе Московского городского суда, где рассматривается представление ФСИН о замене наказания Алексею Навальному с условного на реальное, сейчас спокойная.

Как передают корреспонденты ТАСС, там собралось около двух десятков сторонников блогера, полицейские выборочно задерживают людей за нарушение общественного порядка. Так, несколько человек пытались провести одиночные пикеты.

Недалеко от здания суда, на территорию которого никого не пускают, собралось порядка 20 человек, они не выкрикивают никаких лозунгов. Проходы к суду перекрыты ОМОН и полицией, которые стоят на каждой улице за квартал до Мосгорсуда. Правоохранители просят прохожих обходить здание суда.

У станции метро "Преображенская площадь" - ближайшей к Мосгорсуду - скопления людей также нет, там находятся журналисты и выставлены наряды ОМОН и полиции. У выходящих из метро молодых людей проверяют документы, большинство из них сразу отпускают.