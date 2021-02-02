В ОНК сообщили, что возле Мосгорсуда задержали более 230 человек

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более 230 человек задержаны в районе Мосгорсуда, где рассматривается представление ФСИН о замене наказания с условного на реальное Алексею Навальному. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"По предварительным данным, у Мосгорсуда задержали уже более 230 человек", - сказал он.

Как передают корреспонденты ТАСС, возле суда обстановка в целом спокойная. Недалеко от здания суда, на территорию которого никого не пускают, собралось порядка 20 человек, они не выкрикивают никаких лозунгов. Проходы к суду перекрыты ОМОН и полицией, которые стоят на каждой улице за квартал до Мосгорсуда. Правоохранители просят прохожих обходить здание суда.

У метро "Преображенская площадь" скопления людей также нет, там находятся журналисты и выставлены наряды ОМОН и полиции. У выходящих из метро молодых людей проверяют документы, большинство из них сразу отпускают.

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