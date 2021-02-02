{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Председатель Симоновского суда Москвы ушел в отставку из-за истечения срока полномочий

Источник в суде заявил, что произошедшее никак не связано с рассмотрением дела Алексея Навального

МОСКВА, 2 февраля./ТАСС/. Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин ушел в отставку из-за истечения срока своих полномочий. Об этом ТАСС сообщил источник в суде.

"Детишин подал обычное заявление по истечению срока своих полномочий, которые истекают в марте. Указом президента РФ он был назначен на должность председателя суда 16 марта 2015 года [истекает шестилетний срок]", - сказал источник, добавив, что с рассмотрением дела Алексея Навального это никак не связано.

28 января Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела письменное заявление Детишина о прекращении полномочий с 1 марта 2021 года.

Во вторник Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше".

Теги
Россия
Лучшие практики финалистов конкурса "Учитель года" будут тиражировать на другие регионы РФ
По словам министра просвещения Сергея Кравцова, главное в учителе - это воспитание детей и привитие необходимых нравственных принципов и качеств
Читать полностью