Председатель Симоновского суда Москвы ушел в отставку из-за истечения срока полномочий

МОСКВА, 2 февраля./ТАСС/. Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин ушел в отставку из-за истечения срока своих полномочий. Об этом ТАСС сообщил источник в суде.

"Детишин подал обычное заявление по истечению срока своих полномочий, которые истекают в марте. Указом президента РФ он был назначен на должность председателя суда 16 марта 2015 года [истекает шестилетний срок]", - сказал источник, добавив, что с рассмотрением дела Алексея Навального это никак не связано.

28 января Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела письменное заявление Детишина о прекращении полномочий с 1 марта 2021 года.

Во вторник Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше".