Глава Минпросвещения назначил победителя конкурса "Учитель года" своим советником

ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Министр просвещения России Сергей Кравцов назначил своим советником учителя математики из Ростова-на-Дону Михаила Гурова, ставшего абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года", пишет Telegram-канал "Большая перемена". Церемония награждения и объявление победителя состоялись во вторник в Волгограде.

"Министр просвещения России Сергей Кравцов назначил абсолютного победителя всероссийского конкурса "Учитель года России - 2020" Михаила Гурова своим советником", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что Владимир Путин планирует провести встречу с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года" в режиме видеоконференции, среди которых будет и Гуров.