Мишустин в Элисте осмотрел инфраструктуру Ики-Бурульского водопровода

ЭЛИСТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел инфраструктуру Ики-Бурульского группового водопровода в Элисте в ходе рабочей поездки в Республику Калмыкия во вторник.

Калмыкия находится в зоне вододефицита. Источников поверхностных вод в республике практически нет, а имеющиеся фактически не пригодны для водоснабжения. Подземные же источники большей частью имеют высокую минерализацию. Поэтому для водоснабжения используются поверхностные водные ресурсы рек соседних регионов. Ики-Бурульский водопровод должен был обеспечить питьевой водой несколько районов Калмыкии. Пока он не достроен. Глава республики Бату Хасиков ранее обращал внимание на эту ситуацию, отмечая, что отсутствие воды - основная проблема, которая "мешает развитию жизни в республике".

Строительство Ики-Бурульского группового водопровода протяженностью 195 км с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод велось в 2006 - 2015 годах для обеспечения водоснабжением Приютненского и Ики-Бурульского районов Калмыкии и в качестве резервного источника - Элисты. В 2019 году межведомственные рабочие группы пришли к выводу, что объект не достроен. В частности, не были готовы к работе водозаборные скважины, насосные станции, станции водоподготовки, не были проведены гидроиспытания. Эксплуатирующей организацией не был передан ряд ключевых документов, необходимых для запуска объекта. СУСК РФ по Калмыкии возбудило уголовное дело по факту хищения федеральных средств при строительстве водопровода в объеме 297,5 млн рублей.

Глава Калмыкии Бату Хасиков 9 декабря обратился с просьбой к Марату Хуснуллину с просьбой выделить 72 млн рублей на проведение экспертизы и проектирования.

В настоящее время федеральным проектом "Чистая вода" на 2019-2024 годы предусмотрены средства в сумме 638,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 624,4 млн рублей для реализации мероприятий по водообеспечению республики.