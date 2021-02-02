В Ингушетии проведут серию литературных, культурных и туристических встреч "Круг адатов"

МАГАС, 2 февраля. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии запустил новый проект серии литературных, культурных и туристических встреч "Круг адатов" на территории всесезонного курорта "Армхи". Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель комитета Беслан Мизиев.

"Комитет по туризму Ингушетии на территории курорта "Армхи" запустил новый проект под названием "Круг адатов". В рамках данного проекта мы проведем несколько литературных встреч с представителями литературной, культурной и туристической общественности из всех регионов Северного Кавказа. Главные цели, которые преследует проект, - знакомство представителей других регионов СКФО с культурой Ингушетии, более глубокое познание всех элементов ингушского гостеприимства, традиций", - сказал Мизиев.

По его словам, первые встречи проведут до конца месяца, впоследствии их планируется сделать регулярными и еженедельными.

"Наша заинтересованность как комитета по туризму в том, что посредством подобных проектов наши гиды смогут расширить зону познания Кавказа и традиций, особенностей его народов, а также для них это будет отличным подспорьем и дополнительной компетенцией при выборе туристами гида для туров по округу, которые со слов историков и культурологов будут получать необходимые знания. Одним словом, мы параллельно сможем повышать квалификацию наших гидов посредством проведения таких дружеских и непринужденных встреч", - добавил руководитель комитета.

Он отметил, что в первой встрече на курорте "Армхи" примут участие представители Кабардино-Балкарской Республики.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи" начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.