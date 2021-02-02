СЖР не фиксировал серьезных нарушений прав СМИ у здания Мосгорсуда

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) не фиксировал во вторник серьезных нарушений прав журналистов у здания Мосгорсуда. Об этом ТАСС сказал глава СЖР Владимир Соловьев.

Десятки представителей СМИ работают в районе Мосгорсуда, где рассматривается представление ФСИН о замене наказания с условного на реальное Алексею Навальному.

"Мы продолжаем мониторинг, знаем о задержаниях двух корреспондентов Mash, они уже отпущены после нашего вмешательства, также корреспонденты различных СМИ останавливались органами правопорядка для проверки документов. За сегодняшний день серьезных нарушений прав журналистов не фиксировали, будем следить за ситуацией", - рассказал Соловьев.

По его словам, пресса работает в жилетах, а работники СМИ, которые приходят как гражданские лица, "не злоупотребляют" служебным положением.

По словам Соловьева, СЖР рассчитывает в самое ближайшее время приступить вместе с межведомственной рабочей группой к разработке специального знака сотрудника СМИ. "Надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем приступить к разработке такого знака вместе с Роскомнадзором и другими профильными ведомствами", - сказал собеседник ТАСС.