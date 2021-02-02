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В суде по вопросу замены Навальному условного срока на реальный объявлен перерыв на 2 часа

Оно продолжится в 16:00

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы, рассматривающий на выездном заседании в Мосгорсуде, вопрос о замене условного срока на реальный Алексею Навальному объявил перерыв в заседании на два часа.

"Суд объявляет перерыв в заседании на два часа. Оно продолжится в 16:00", - сказала судья Наталья Репникова. После этого Навальный попросил отправить кого-то за едой для него. "Ваша честь, можно кого-нибудь в "McDonald’s" отправить?" - поинтересовался он. Судья оставила этот вопрос без ответа.

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