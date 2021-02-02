Победитель конкурса "Учитель года" ожидает, что в науке в ближайшее время случится прорыв

ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Победитель Всероссийского конкурса "Учитель года - 2020" Михаил Гуров считает, что прорыв в науке совершат программисты и генетики. Об этом он рассказал журналистам после церемонии награждения, прошедшей в Волгограде во вторник.

"Выделять ничего не буду, но математика уже вспахала это поле, создала задел на ближайшее будущее. Теперь дело за инженерами, программистами, биологами, генетиками - прорыв науки, я считаю, случится в ближайшем будущем", - сказал Гуров.

Он отметил, что в современном мире важны и информационно-коммуникационные технологии, и русский язык. "Математика - сродни трактору, она идет и вспахивает поле, на котором вырастают плоды, будь то информатика, физика, биоинженерия, даже лингвистика", - добавил Гуров.

Также победитель "Учителя года" назвал креативность главным качеством педагога и сказал, что ему нравятся думающие ученики, "выходящие за рамки шаблонов".

Конкурс среди лучших педагогов страны проводится с 1990 года. В 2005 году финальные испытания среди региональных лидеров решили проводить на малой родине победителя предыдущего года, а торжественную церемония закрытия - в Москве. Волгоград стал первым в истории конкурса городом, где пройдут все мероприятия финала, включая награждение.