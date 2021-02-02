Объем первой партии вакцины "Ковивак" составит до 100 тыс. доз

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Первая партия вакцины "Ковивак" от COVID-19 будет выпущена в гражданский оборот через месяц после получения регистрации, ее объем составит до 100 тыс. доз. Об этом сказал во вторник директор по развитию Центра им. Чумакова Константин Чернов на телемарафоне " Вакцины и общество ".

"В феврале, мы надеемся, нас должны зарегистрировать. После этого у нас где-то месяц пройдут контроли качества уже выпущенных партий вакцин. Это обязательный процесс, миновать который не нужно и опасно. Надо будет просто месяц подождать, потому что существуют биологические процессы, которые мы ускорить не можем. После того, как будет получено подтверждение о соответствии этих партий заявленным технологическим условиям, я думаю, первая партия в 100 тысяч доз выйдет в гражданский оборот", - сказал Чернов.

Он подтвердил, что прогнозируется выпуск до 10 млн доз этой вакцины в год. Ее будут производить в Центре им. Чумакова.

20 января Минздрав РФ получил от Центра им. Чумакова документы для регистрации вакцины против коронавируса. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что регистрация ожидается 16 февраля.