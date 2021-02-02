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Пандемия COVID-19

Венгрия получила первую партию вакцины "Спутник V"

Эта страна в ноябре 2020 года стала первой в ЕС, куда были доставлены образцы этого препарата для проведения исследований

ВЕНА, 2 февраля. /ТАСС/. Венгрия получила первую партию российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил во вторник глава МИД страны Петер Сийярто в Facebook.

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"В эти минуты первая партия российской вакцины прибывает в Венгрию", - написал министр.

22 января Сийярто на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил, что Венгрия получит российский препарат "Спутник V" для вакцинации своих граждан. До этого Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о "Спутник V" и одобрил предварительный допуск этого препарата. Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Алжире, Аргентине, Армении, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Венесуэле, Гвинее, Иране, ОАЭ, Палестине, Парагвае, Сербии, Тунисе и Туркменистане.

Теги
ВенгрияПандемия COVID-19
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