Венгрия получила первую партию вакцины "Спутник V"

ВЕНА, 2 февраля. /ТАСС/. Венгрия получила первую партию российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил во вторник глава МИД страны Петер Сийярто в Facebook.
"В эти минуты первая партия российской вакцины прибывает в Венгрию", - написал министр.
22 января Сийярто на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил, что Венгрия получит российский препарат "Спутник V" для вакцинации своих граждан. До этого Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о "Спутник V" и одобрил предварительный допуск этого препарата. Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Алжире, Аргентине, Армении, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Венесуэле, Гвинее, Иране, ОАЭ, Палестине, Парагвае, Сербии, Тунисе и Туркменистане.