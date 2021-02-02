Верховный суд признал законной блокировку мобильного приложения iHerb

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал законной блокировку мобильного приложения интернет-магазина iHerb из-за реализации небезопасной продукции. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

В 2019 году Засвияжский районный суд Ульяновска постановил удалить фирменное приложение площадки из магазинов приложений, признав содержащуюся в нем информацию запрещенной. По данным региональной прокуратуры, в приложении размещалась информация о поставках небезопасных биологически активных добавок к пище, в том числе для детей. Согласно экспертному заключению, в ряде препаратов содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов, также на интернет-ресурсе предлагаются к приобретению незарегистрированные на территории РФ гомеопатические лекарственные препараты.

iHerb.com - американский интернет-магазин, занимающийся продажами широкого ряда продукции, в том числе различных витаминов и пищевых добавок, российское подразделение было открыто в РФ в конце 2019 года.