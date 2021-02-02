В Центре им. Гамалеи допустили новую волну коронавируса в России с потеплением

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Новая волна распространения коронавируса возможна в России с потеплением, и остановить ее может только массовая вакцинация. Об этом заявил во вторник ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала "Россия-24" .

"Некоторая волна в России еще возможна, и сбить ее сможет только массовая вакцинация. Это волна, связанная с потеплением", - сказал он.

Он уточнил, что следующую вспышку в стране можно ожидать в двадцатых числах марта - начале апреля. "К этому времени, надеюсь, должен быть эффект от вакцинации. К этому времени должны быть готовы медицинские службы. К этому надо быть готовыми", - добавил специалист.

По мнению эксперта, отдельные случаи заражения коронавирусом будут наблюдаться еще в конце 2021 - начале 2022 годов. "Но именно отдельные случаи, а не факт эпидемии, если все будет нормально", - подчеркнул он.