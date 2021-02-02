В Москве на несанкционированной акции 31 января были задержаны более 80 подростков

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали более 80 несовершеннолетних 31 января на несанкционированной акции в Москве. Об этом сообщила во вторник ТАСС уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская.

"Согласно обновленной информации, которую мне предоставили в правоохранительных органах, в Москве 31 января были задержаны и доставлены в отделения полиции свыше 80 подростков. На данный момент эта цифра еще уточняется. Как мне известно, из общего числа задержанных почти 30 детей - студенты колледжей", - сказала Ярославская.

Несанкционированные акции прошли в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции прошли 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в этих мероприятиях.

Накануне детский омбудсмен столицы сообщала, что не получала обращений от родителей по задержаниям несовершеннолетних на несанкционированной акции, которая прошла в столице 31 января.