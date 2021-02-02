Ростовская область примет конкурс "Учитель года - 2021"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Конкурс "Учитель года - 2021" пройдет в Ростовской области, представитель которой - учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров - стал абсолютным победителем конкурса. Об этом во вторник написал в Instagram губернатор региона Василий Голубев.

"Эта блестящая победа нашего земляка значима для всей Ростовской области. Ведь теперь именно донская земля примет у себя очередной престижный всероссийский конкурс. Так что ждем лучших педагогов России в сентябре на "Учителе года - 2021", - написал Голубев.

Губернатор поздравил педагога с победой, отметив, что Гуров более 10 лет работает в образовании, ранее трудился в областном центре дополнительного образования детей, несколько лет преподает математику в ростовских школах. Третий год Гуров работает с талантливыми ребятами в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей "Ступени успеха".

Конкурс среди лучших педагогов страны проводится с 1990 года. В 2005 году было принято решение проводить финальные испытания среди региональных лидеров на малой родине победителя предыдущего года, а торжественную церемонию закрытия - в Москве. Волгоград стал первым в истории конкурса городом, где пройдут все мероприятия финала, включая награждение. В 2019 году победителем конкурса стала учитель русского языка и литературы из Волгоградской области Лариса Арачашвили.