Ученые оценили уровень эффективности "Спутника V" в 91% в финальной фазе испытаний

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские ученые опубликовали первые промежуточные итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V", которые подтвердили ее безопасность для широких слоев населения и указали на 91%-й уровень эффективности. Результаты опытов и выводы ученых были опубликованы в статье в журнале The Lancet .

"Предварительный анализ результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины "Гам-ковид-вак" показывает, что она обладает высокой эффективностью, иммуногенностью и хорошей переносимостью среди добровольцев возрастом в 18 лет и старше", - заявила Инна Должикова, заведующая лабораторией НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Эти результаты, как отмечают ученые, были получены на основе данных, собранных в промежутке между началом сентября и концом ноября прошлого года. К тому времени в третьей фазе клинических испытаний "Спутника V" приняли участие почти 22 тысячи добровольцев, проживающих в Москве. Почти 16,5 тысячи из них получили одну или две полноценные дозы вакцины, а еще 5,5 тысячи - аналогичное число инъекций "пустышки".

Последующие наблюдения показали, что примерно 0,1% участников опытов, получивших вакцину, заразились симптоматической формой COVID-19, тогда как вирус заполучили 1,3% представителей контрольной группы. Как отмечают ученые, это указывает на очень высокий уровень эффективности защиты - 91,6%, что свидетельствует о том, что "Спутник V" в этом отношении не уступает вакцинам от Pfizer и Moderna.

Прием российской вакцины, как отмечают исследователи, привел к формированию как гуморального, так и клеточного иммунитета к коронавирусу у почти 100% добровольцев, что говорит о появлении у них долговременной и устойчивой защиты от SARS-CoV-2. Это было характерно как для молодых людей, так и пожилых участников испытаний, эффективность защиты которых составила 91,8%. При этом ученые зафиксировали лишь несколько случаев возникновения побочных эффектов средней степени тяжести, связанных с приемом вакцины, что указывает на ее безопасность для широких слоев населения.

"Вакцину "Спутник V" часто критиковали за поспешность разработки и отсутствие прозрачности. Проведенные испытания четко продемонстрировали прочный научный фундамент подобной формы вакцинации и указали на ее высокую эффективность. Это означает, что в арсенале человечества появился еще один инструмент для борьбы с эпидемией COVID-19", - прокомментировал работу профессор Университета Рединга (Великобритания) Айан Джонс, чьи слова приводит пресс-служба журнала.