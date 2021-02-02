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Пандемия COVID-19
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Журнал The Lancet опубликовал итоги третьей фазы исследований вакцины "Спутник V"

По данным РФПИ, только четыре разработчика вакцин в мире, включая НИЦЭМ им. Гамалеи, опубликовали результаты третьей фазы исследований в ведущих рецензируемых медицинских журналах
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", подтверждающих ее высокую эффективность и безопасность, следует из пресс-релиза Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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"Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира, результатов третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающих ее высокую эффективность и безопасность", - говорится в сообщении фонда .

По данным РФПИ, только четыре разработчика вакцин в мире, включая НИЦЭМ им. Гамалеи, опубликовали результаты третьей фазы исследований в ведущих рецензируемых медицинских журналах.

По словам директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований "Спутника V" является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией. "На основе аденовирусов человека созданы уже несколько вакцин, и этот инструмент является одним из наиболее перспективных для создания новых препаратов в будущем", - отметил он.

Свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении, сообщил, что всего три вакцины в мире, включая "Спутник V", обладают эффективностью свыше 90%, при этом "Спутник V" превосходит другие вакцины в этой категории в безопасности и проверенности платформы, легкости транспортировки благодаря температурному режиму +2 +8 градусов и более доступной цене.

Теги
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