Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" оказалась безопасной и эффективной, свидетельствуют итоги третьей фазы клинических испытаний препарата, опубликованные в ведущем медицинском журнале The Lancet.
ТАСС собрал ключевые факты о результатах исследований.
Эффективность
- Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%. Из 19 866 добровольцев, получивших вакцину в ходе испытаний, заразились 78. Среди добровольцев старше 60 лет вакцина показала эффективность в 91,8%.
- Вакцина, как и заявлялось ранее, обеспечивает полную защиту против тяжелых случаев заболеваний, а также одинаково эффективна против всех известных штаммов коронавируса, включая новые (например, "британский").
- В мире только три вакцины показали эффективность выше 90%. Помимо "Спутника V", это препараты компаний Pfizer и BioNTech (95%) и Moderna (94,1%).
- Антитела к коронавирусу после вакцинации российским препаратом были обнаружены у 98% добровольцев. Клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний.
- Иммунитет после прививки оказался в 1,3-1,5 раза выше, чем после перенесенного заболевания.
Безопасность
- У "Спутника V" один из самых низких рисков серьезных побочных эффектов - 0,27% против 0,58% у вакцины Pfizer - BioNTech и 0,97% у разработки Moderna.
- Аллергических реакций и анафилактического шока после вакцинации российским препаратом зафиксировано не было. О серьезных последствиях применения зарубежных вакцин, в том числе Pfizer - BioNTech, сообщалось неоднократно.
- Большинство побочных явлений вакцинации "Спутником V", как отмечают разработчики из Центра им. Гамалеи, оказались легкими и непродолжительными.
Другие плюсы
- "Спутник V" в комбинации с другими вакцинами способен повысить их эффективность. В частности, это отмечается при совместном применении с препаратом компании AstraZeneca, эффективность которой сама по себе составляет только 62,1%.
- Минздрав России разрешил хранить "Спутник V" при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля - это упрощает логистику, особенно в сравнении с более требовательными иностранными разработками. Так, разработка Pfizer - BioNTech остается стабильной только при минус 70 градусах.
- Цена одной дозы "Спутника V" составляет менее $10, полного курса - соответственно, менее $20. Это вдвое дешевле, чем препарат Pfizer - BioNTech.
Одобрено в 16 странах
- "Спутник V" превосходит аналоги благодаря "безопасности и проверенности платформы, легкости транспортировки... и более доступной цене", заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Комментируя публикацию в The Lancet, он назвал "Спутник V" "вакциной для всего человечества".
- "Спутник V" уже одобрен к применению в 16 странах. Помимо России и некоторых государств ближнего зарубежья, это, в частности, страны Латинской Америки (Аргентина, Боливия, Венесуэла, Парагвай), Азии (Иран, Палестина, ОАЭ), Африки (Гвинея, Тунис), Европы (Венгрия и Сербия). Регистрация российской вакцины в Индии ожидается в феврале - марте, о намерении использовать ее заявлял еще ряд государств, включая Казахстан.