Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное

Выстрел памяти прозвучал на Мамаевом кургане в честь победы в Сталинградской битве

В память о павших в Сталинградской битве выстрел впервые прозвучал одновременно сразу в четырех городах-героях: Волгограде, Керчи, Новороссийске и Мурманске

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