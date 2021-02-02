Мишустин в Калмыкии осмотрел выставку товаров местного производства

ЭЛИСТА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник во время рабочей поездки в Калмыкию осмотрел выставку продукции сельскохозяйственных производителей. Главе российского кабмина показали 11 стендов с товарами местного производства.

Подойдя к стенду с кондитерскими изделиями и выпечкой, премьер заметил: "В Калмыкии такие хлебобулочные изделия - сладкие, красивые. А сами калмыки все очень подтянутые, спортивные, как ваш глава Бату Сергеевич [Хасиков]".

На другом стенде была представлена очищенная артезианская вода. Осматривая его, Мишустин в шутку поинтересовался, не та ли это вода, дефицит которой наблюдается в регионе.

Премьеру также представили сразу несколько видов полуфабрикатов из экологически чистого мяса, в том числе калмыцкие пельмени, которые входят в число самых популярных блюд национальной кухни. Один из региональных производителей уже поставляет такую продукцию федеральным ретейлерам и в ближайшее время планирует расширять сотрудничество с крупными сетями. Еще на одном стенде Мишустину показали продукцию из рыбы, которую ловят в Волго-Каспийском бассейне.

В конце встречи премьер поблагодарил местных предпринимателей и пожелал им удачи в работе.

В Калмыкии пока нет крупных предприятий, промышленность в основном представлена субъектами малого и среднего бизнеса в пищевой промышленности. Власти рассчитывают, что региональный Фонд развития промышленности, созданный в республике, посодействует появлению крупных производств.