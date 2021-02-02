"Британский" штамм коронавируса приобрел ключевую мутацию штаммов из ЮАР и Бразилии

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Выявленный в Великобритании генетический вариант коронавируса В.1.1.7 в нескольких случаях приобрел одну из ключевых мутаций в шиповидном белке, которые наблюдаются у "бразильского" и "южноафриканского" штаммов вируса. Об этом говорится в документе, распространенном в понедельник Службой общественного здравоохранения Англии (Public Health England).

Речь идет о мутации E484K, которая, предположительно, помогает вирусу ускользать от иммунного ответа и может снижать эффективность применяемых вакцин. Пока сообщается об 11 случаях, когда E484K выявлялась в геноме В.1.1.7. Как отмечают эксперты, речь, по всей вероятности, идет о не связанных друг с другом случаях изменения генома вируса.

"26 января 2021 года был проанализирован набор данных британского Консорциума геномных исследований COVID-19 (214 159 полных последовательностей генов). Мутация шиповидного белка E484K (отмеченная у VOC 202012/02 B1.351 и VOC 202101/02 P1) была обнаружена в 11 последовательностях В. 1.1.7. Предварительные данные указывают на наличие нескольких случаев приобретения мутации", - говорится в документе.

Британские специалисты отмечают, что такое развитие событий было ожидаемым. Речь может идти как о спонтанной мутации "британского" штамма в процессе эволюции патогена, так и об обмене генетическим материалом (рекомбинации) между разными штаммами вируса, оказавшимися в организме одного носителя. При этом последний вариант представляется экспертам менее вероятным.

"Мутация E484K была приобретена вариантом В.1.1.7 в процессе репликации вируса и отбора тех вариантов, которые показывают способность распространяться в присутствии иммунного ответа. Это вызывает тревогу, так как показывает, что вирус с высокой долей вероятности приспосабливается к нашему иммунному ответу, - заявил во вторник вирусолог и профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоруенс Янг. - Первые результаты испытаний, проведенных Novavax и Janssen, показали снижение способности их вакцин защищать от заболевания в Южной Африке по сравнению с эффективностью, показанной вакцинами в Великобритании и США".

В понедельник также стало известно об 11 случаях заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса среди жителей Великобритании, не посещавших в последнее время ЮАР. Таким образом, "южноафриканский" штамм может уже распространяться по стране, и в связи с этим у 80 тыс. человек будут экстренно взяты анализы на COVID-19.

Региональные штаммы

Власти ЮАР объявили 21 декабря прошлого года, что осенью на юге страны была обнаружена новая форма коронавируса. Вирус, получивший маркировку 501Y.V2 или B1.351, вызвал в республике вторую волну эпидемии, пик которой пришелся на середину января. Предварительные исследования показывают, что эта разновидность коронавируса распространяется с очень высокой скоростью. Согласно данным ряда проведенных исследований, имеющиеся вакцины могут быть менее эффективными в отношении "южноафриканского" штамма вируса.

"Британский" штамм коронавируса был впервые выявлен в сентябре прошлого года, однако привлек пристальное внимание экспертов лишь в декабре, когда начал становиться доминирующим в Англии. Согласно предварительным оценкам экспертов, он может быть до 70% более заразным, чем ранее встречавшиеся в стране генетические варианты вируса, а его летальность может быть выше на 30%.