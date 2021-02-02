Янукович указал, что готов ответить на вопросы украинского следствия, находясь в России

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович готов ответить на вопросы украинского следствия на территории РФ, где он временно проживает, по вопросам уголовных дел, в которых он является фигурантом. Об этом сказано в сообщении адвокатского объединения "Авер лекс", специалисты которого представляют интересы бывшего главы государства в судах.

"Виктор Янукович в очередной раз обратился в офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований с просьбой к прокурорам прибыть по месту его временного пребывания в РФ для выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел "майдана". Соответствующие заявления сегодня поданы его защитой", - говорится в нем.

В заявлении подчеркивается, что место пребывания Януковича в России "давно известно правоохранительным органам". Однако, несмотря на это, прокуратура Украины в течение уже семи лет "игнорирует приглашения Виктора Януковича", а также не занимается должным образом расследованием событий "майдана".

28 января пресс-служба ГБР сообщила о предъявлении Януковичу обвинения в госизмене. По версии следствия, Харьковские соглашения по Черноморскому флоту РФ нанесли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а также государственной и экономической безопасности страны. Адвокаты экс-президента опровергли получение их подзащитным этого обвинения.

Ранее Януковича признали на Украине виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. Адвокаты экс-президента подали ряд апелляций на решение суда. Сам Янукович вину отрицает и называет приговор незаконным. Кроме того, он является фигурантом уголовного дела, связанного с событиями на "майдане" 18-20 февраля 2014 года.

21 апреля 2010 года представители Украины и России подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ. Согласно этим документам, пребывание флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров. После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.