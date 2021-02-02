Гинцбург полагает, что "Спутник V" может защищать от коронавируса более двух лет

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вакцина "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет, рассчитывает директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия вакцинного препарата, созданного на данной платформе, будет не несколько месяцев, и даже не год, а по крайней мере два года и более, что, конечно, является предметом нашего дальнейшего исследования", - сказал он на пресс-конференции.

Гинцбург отметил, что аденовирусная платформа, на основе которой была создана вакцина "Спутник V", еще раз продемонстрировала свою перспективность, надежность и безопасность.

Никаких серьезных осложнений среди добровольцев во время третьей фазы клинического исследования вакцины против коронавируса "Спутник V" обнаружено не было, добавил Гинцбург.

"Основные результаты третьей фазы клинических испытаний полностью подтвердили те результаты, которые были получены ранее на первой и второй фазе <…>. Эти результаты говорят о полной безопасности данного вакцинного препарата. Никаких серьезных осложнений среди почти что 30 тыс. испытуемых не было обнаружено, кроме тех незначительных побочных эффектов, которые были зафиксированы и на первой-второй фазах испытаний", - сказал он.

Эффективность вакцины

Глава разработавшего препарат Центра им. Гамалеи подчеркнул, что вакцина "Спутник V" показала примерно одинаковую эффективность при применении в разных возрастных группах.

"Одним из основных достижений, которые были продемонстрированы в третьей фазе [клинических испытаний], является то, что среди всех групп данный вакцинационный препарат показал одинаковую примерно эпидемиологическую эффективность", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", согласно которым препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире. В частности, эффективность вакцины составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев. Клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний. Иммунитет после прививки оказался в 1,3-1,5 раза выше, чем после перенесенного заболевания.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата. Третий - пострегистрационный - этап клинических исследований вакцины против коронавируса начался 25 августа.

Российская вакцина состоит из двух компонентов, основанных на базе двух разных штаммов аденовируса. Ученые ослабили эти патогены и модифицировали их геномы таким образом, что те доставляют в клетки человека фрагменты РНК коронавируса, заставляя их производить большое количество белков его оболочки. Эти молекулы попадают в иммунные клетки, заставляя их вырабатывать антитела к SARS-CoV-2.