Мишустин поручил разобраться в причинах срыва программы по водоснабжению Калмыкии

ЭЛИСТА, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит необходимые средства для водоснабжения Калмыкии, но важно разобраться, почему вопросы с водой для населения республики до сих пор не были решены, хотя деньги на это выделялись. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник во время рабочей поездки в регион.

"Мы сегодня смотрели с вами как раз ситуацию, связанную с водой. 74% жителей лишь обеспечены качественной питьевой водой, это, конечно, беда. Но здесь все необходимое будет сделано. Вы сказали в своем докладе уже, еще раз говорю, подтвердили, все необходимые средства, которые необходимы для республики, они будут выделены. Но разбираться мы будем", - сказал Мишустин на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

Мишустин отметил, что нужно будет разрабатывать соответствующую программу и рассмотреть в том числе и дополнительные источники финансирования. "Но важно и разобраться, почему эта программа не была реализована. Мне кажется, что здесь важна работа с правоохранительными органами, которым я прошу вас и местным дать поручение, чтобы понимать, почему за столько лет при выделении соответствующих средств вопросы с водой не были решены", - сказал премьер.

Он добавил, что понимает, что Хасикову "как новому руководителю на этот вопрос сложно будет ответить". "Но мне кажется, что работу над ошибками надо сделать", - подчеркнул Мишустин.

Глава Калмыкии заверил премьера, что займется этой проблемой. "Что касается того, что нужно разобраться, почему некоторые проекты не были доведены, то я считаю, что если мы этого не сделаем, совместно с правоохранителями, в том числе, и под вашим чутким руководством, то это по сути проявление неуважения к людям. Потому что люди - они ждут, уже много лет ждут", - сказал Хасиков. Он подчеркнул, что все запланированные проекты будут взяты им под жесткий контроль, а власти Калмыкии ответственно подойдут к их реализации. "Потому что если мы этого не сделаем, то как потом людям в глаза смотреть", - добавил глава региона.

Калмыкия находится в зоне вододефицита. Источников поверхностных вод в республике практически нет, а имеющиеся фактически не пригодны для водоснабжения. Подземные же источники большей частью имеют высокую минерализацию. Поэтому для водоснабжения используются поверхностные водные ресурсы рек соседних регионов. Ики-Бурульский водопровод должен был обеспечить питьевой водой несколько районов Калмыкии. Пока он не достроен. Глава республики Бату Хасиков ранее обращал внимание на эту ситуацию, отмечая, что отсутствие воды - основная проблема, которая "мешает развитию жизни в республике".