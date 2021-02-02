Исследование: "коктейли из антител" бессильны перед новыми штаммами коронавируса

По его словам, неэффективность против одного или большего количества вариантов коронавируса показали основные моноклональные препараты - американский Regeneron фармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals, разработки компаний Eli Lilly and Company и GlaxoSmithKline.

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Препараты от коронавируса на основе "коктейля из антител" не действуют против новых генетических разновидностей вируса, наподобие тех, что были обнаружены в Бразилии или ЮАР. Об этом сообщила во вторник газета The Guardian со ссылкой на Ника Каммака, возглавляющего подразделение по изучению коронавируса в британской благотворительной организации Wellcome Trust.

"Проблема выявилась на Рождество, когда начали распространяться новые варианты, в особенности южноафриканский и бразильский. Изменения вируса делают так, что шиповидный белок коронавируса (S-белок) отбрасывает эти антититела. Все передовые способы лечения коронавируса при помощи антител, на которые возлагались большие надежды, проигрывают южноафриканскому и бразильскому вариантам", - сказал Каммак. Он уверен, что у вируса будут появляться новые генетические разновидности, что будет сводить на нет все усилия по созданию "коктейлей из антител".

Комментария от производителей указанных препаратов в статье не приводится.

В январе Германия первой из стран ЕС для борьбы с коронавирусом закупила препарат на основе моноклональных антител, введение которых на ранней стадии может помочь избежать тяжелого течения болезни. Речь идет о приобретенных государством 200 тыс. доз за €400 млн.

Ранее сообщалось, что похожий препарат принимал бывший президент США Дональд Трамп после заражения коронавирусом. Ему вводили сыворотку, произведенную Regeneron Pharmaceuticals. Это препарат на основе моноклональных антител casirivimab и imdevimab, которые направлены конкретно на борьбу с S-белком, играющим центральную роль в проникновении вируса в клетки. Иными словами, они не позволяют вирусу прикрепиться к клетке и проникнуть в нее.