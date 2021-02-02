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Пандемия COVID-19
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Разработчик "Спутника V" сравнил побочные эффекты от вакцинации у разных возрастных групп

По словам заведующей лабораторией Государственной коллекции вирусов ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Инны Должиковой, побочные эффекты от вакцинации "Спутником V" у пожилых людей возникают реже, чем у других

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Побочные эффекты от вакцинации "Спутником V" у пожилых людей возникают реже, чем у других. Об этом во вторник сообщила заведующая лабораторией Государственной коллекции вирусов ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Инна Должикова.

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"При анализе нежелательных явлений важно отметить, что у добровольцев возрастом старше 60 лет в целом вакцинация протекает легче, у них зарегистрировано несколько меньшее количество нежелательных явлений", - сказала она на пресс-конференции.

Должикова рассказала также, что анализ иммуногенности выявил, что антительный ответ у добровольцев старше 60 лет не отличается от антительного ответа у более молодых добровольцев. "Промежуточный анализ показал, что эффективность вакцины у добровольцев возрастом старше 60 лет составила 91,8% и статистически не отличалась от данных, полученных в группе более молодых добровольцев", - сообщила она.

По ее словам, "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели безопасности. Наиболее частыми нежелательными явлениями были гриппоподобные симптомы, реакции в месте инъекции, головная боль и слабость. Должикова отметила, что большинство нежелательных явлений, более 94%, были в легкой форме.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата. Третий - пострегистрационный - этап клинических исследований вакцины против коронавируса начался 25 августа.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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