Навальный попросил освободить его в зале суда, напомнив о решении ЕСПЧ по делу "Ив Роше"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный заявил, что не должен отбывать реальный срок по делу "Ив Роше", так как Европейский суд по правам человека в Страсбурге не усмотрел в его действиях состава преступления, и попросил освободить его в зале суда.

"Я не признаю этого представления (ФСИН - прим. ТАСС), оно не соответствует закону. Я требую немедленного освобождения", - сказал он. Навальный сослался на решение ЕСПЧ. "Меня судят по делу, по которому фактически я признан невиновным. Я напомню, что по "Ив Роше", пройдя все инстанции в РФ, я обратился в ЕСПЧ, и Страсбургский суд не усмотрел в моих действиях состава преступления. Россия косвенно признала это решение, выплатив мне компенсацию", - сказал Навальный.

Навальный в своей речи начал резко высказываться в адрес российских властей, на что судья сделала ему замечание и попросила выступать по существу дела.

Дело Навального

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности. Постановлением Президиума Верховного суда от 25 апреля 2018 года приговор признан законным, обоснованным и оставлен без изменения.

Вместе с братом Олегом они были признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а также легализации средств. Суд пришел к выводу, что Навальные с 2008 по 2013 годы мошенническим путем похитили денежные средства компании "Ив Роше Восток" в размере свыше 26,7 млн рублей, а также более 4,4 млн рублей, принадлежащих фирме "Многопрофильная процессинговая компания".

До этого в отношении Алексея Навального также был вынесен обвинительный приговор в рамках другого дела - о хищениях в компании "Кировлес". Ленинский суд Кирова в июле 2013 года приговорил Алексея Навального к пяти годам условно, второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании Петр Офицеров - получил четыре года колонии условно. Испытательный срок для обоих составил 1,5 года, им также было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей каждому.

ЕСПЧ в октябре 2017 года присудил Навальным компенсацию в размере более €80 тыс., рассмотрев их жалобу по уголовному делу "Ив Роше". При этом ЕСПЧ отклонил доводы адвокатов Навальных о том, что дело в их отношении являлось нарушением политических свобод.

Сейчас Навальный является фигурантом дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, оно рассматривается в суде.

УФСИН по Москве в декабре прошлого года подал представление в суд о замене вида наказания из-за систематических нарушений возложенной на Навального обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в УФСИН, в течение 2020 года Навальный минимум шесть раз, до заболевания, не явился на регистрацию - 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН. Навальный был объявлен в розыск 29 декабря и задержан в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. До решения суда он содержится в следственном изоляторе "Матросская Тишина".