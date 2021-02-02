Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики

НОВО-ОГАРЕВО, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал оказать поддержку инициативе объявить 2023 год Годом математики.

"2023 год действительно рассматривается в правительстве как год, который можно объявить Годом математики, и, безусловно, мы это поддержим", - сказал глава государства на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года" во вторник.

Таким образом он ответил на просьбу победителя конкурса Михаила Гурова, который преподает этот предмет, поддержать предложение о проведении в РФ Года математики в 2023 году.

По оценке президента, РФ обладает "замечательной школой" в области математики. "Мы гордимся нашей математической школой", - заметил Путин, добавив, что "математика пронизывает всю жизнь, все сферы деятельности".

"И чем шире сегодня внедряются современные достижения, тем понятнее, что без фундаментальных знаний в области математики дальше двигаться невозможно", - считает глава государства. Для примера он привел такие сферы, как искусственный интеллект, медицину, педагогику. Путин напомнил, что в РФ создаются четыре специализированных научных центра, а в 2022 году РФ будет принимать международный математический конгресс. Президент выразил надежду, что этот форум будет организован на самом высоком уровне.

"Конечно, мы должны и будем больше и больше уделять внимание именно этому предмету", - сказал он, отметив, что "дальнейшее развитие по этому направлению чрезвычайно важно". Путин пообещал, что власти будут поддерживать развитие этого направления.

Проводники ценностей

Как отметил в свою очередь Гуров, учитель является также проводником ценностей.

"Особенно знаменательно то, что конкурс называется "Учитель года-2020". Именно в этом году мы праздновали 75-летие со дня Великой Победы. Еще большее волнение придает то, что сегодня день завершения борьбы за Сталинград, день изгнания немецко-фашистских захватчиков из Сталинграда. И, конечно, роль учителя, как проводника ценностей, еще больше увеличивается", - сказал Гуров.