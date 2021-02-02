В Петербурге разработали цикл экскурсионных городских маршрутов по арктическим объектам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Комитет по делам Арктики Санкт-Петербурга разработал цикл из пяти экскурсионных маршрутов, связанных с историей освоения Арктики и городскими арктическими объектами. Первый маршрут планируется запустить в феврале, сообщили во вторник в пресс-службе вице-губернатора города Эдуарда Батанова.

"Комитет по делам Арктики представил цикл маршрутов по городу под общей темой "Арктический Петербург". Он состоит из пяти частей-экспедиций. Среди них экскурсия по арктическим объектам, расположенным на Васильевском острове, посвященная истории и современности освоения Арктики, тематические экскурсии, связанные с известными исследователями северных широт, развитием судостроения для нужд Арктики, знаменитыми экспедициями, стартовавшими из Кронштадта", - говорится в сообщении.

Батанов поручил комитету по делам Арктики совместно c комитетом по туризму запустить первый маршрут из цикла "Арктический Петербург" уже в феврале.

"Эдуард Батанов отметил, что сфера туризма является очень важной частью экономики нашего города. Санкт-Петербург может предложить собственные экскурсии по памятным местам, связанным с освоением севера, а также стать отправной либо завершающей точкой маршрутов в арктические регионы", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время комитет по делам Арктики прорабатывает маршрут из Санкт-Петербурга в Архангельск через Республику Карелия.