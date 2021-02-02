Путин заявил, что власти будут делать все, чтобы российские школы были современными

НОВО-ОГАРЕВО, 2 февраля. /ТАСС/. Российские школы и система образования должны быть по-настоящему современными, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

На встрече в режиме видеоконференции с лауреатами конкурса "Учитель года" он подчеркнул, что с трудностями пандемии учебным заведениям помогли справиться технологии, оснащение и ресурсы, которые появились в последние годы. В частности, как отметил Путин, "еще совсем недавно казалось невозможным", чтобы в каждой из почти 40 тыс. российских школ был интернет.

"Хотя знаю, что, особенно в современных условиях, надо сделать еще больше. В этом плане задача государства, его приоритет остаются неизменными. Я хочу вас заверить, мы и дальше будем делать все для того, чтобы школы, система образования были по-настоящему современными", - сказал глава государства. По его словам, это касается скоростного интернета в школах, создания возможностей для раскрытия таланта и интересной учебы каждого ребенка, а также поддержки учителей со стороны государства и общества.

Путин напомнил, что только на выплаты 800 тыс. классных руководителей в ближайшие три года будет направлено почти 225 млрд рублей. Как отметил президент, принимая такое решение, власти страны руководствовались именно огромной ролью учителей в воспитании и становлении граждан России. Путин пообещал также развивать системы и платформы, которые помогают педагогам оттачивать свое мастерство, расширять компетенции и перенимать лучший опыт и практики.

Глава государства поздравил своих собеседников с успехом на конкурсе "Учитель года". "Вы его добились в первую очередь потому, что искренне увлечены своим делом, своим призванием. Желаю вам такими же оставаться в будущем", - сказал Путин, пожелав педагогам и их близким здоровья, благополучия и успехов.