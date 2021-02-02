Путину не понравилось слово "элитарный" в названии лицея

НОВО-ОГАРЕВО, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что ему не нравятся названия учебных заведений со словами "элитный" или "элитарный".

Во вторник глава государства проводит встречу с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года". Право первым обратиться к президенту получил победитель конкурса учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров. "Михаил Николаевич, я смотрю, как у вас называется ваше учебное заведение - Лицей классического элитного образования", - заметил Путин. "Элитарного", - поправил Гуров. "Слушайте, разница здесь небольшая", - возразил глава государства.

"Но то, что образование, видимо, в лицее на должном уровне дается, - это понятно потому, что вы стали победителем конкурса "Учитель года". Но меня все время смущают такие слова - "элитный", "элитарный". Почему нельзя просто - Лицей классического образования? Кто это придумывает у вас такие названия сложные, которые не радуют ухо нормального человека?" - поинтересовался президент.

Он признался, что понимает - такие названия являются "способом привлечь родителей, которые денежки могут заплатить". "Потому что [когда слышишь] слова "элитный", "элитарный", сразу думаешь, что здесь что-то такое, чего в других местах нет", - пояснил Путин.