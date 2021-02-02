Мурашко: публикации о "Спутнике V" в The Lancet говорят о глобальном интересе к вакцине

"Россияне имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19 одной из лучших вакцин - "Спутник V" НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Промежуточные результаты пострегистрационного клинического исследования демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность. А их публикация в одном из ведущих медицинских рецензируемых журналов мира говорит как о высочайшем качестве исследования, так и глобальном интересе к российской вакцине "Спутник V", - сообщил он журналистам во вторник.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", согласно которым препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире. В частности, эффективность вакцины составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев. Клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний. Иммунитет после прививки оказался в 1,3-1,5 раза выше, чем после перенесенного заболевания.