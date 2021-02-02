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Мурашко: публикации о "Спутнике V" в The Lancet говорят о глобальном интересе к вакцине

Министр здравоохранения РФ напомнил, что промежуточные результаты пострегистрационного клинического исследования демонстрируют высокую эффективность и безопасность препарата

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Публикация промежуточных исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" в медицинском журнале The Lancet свидетельствуют о глобальном интересе к российскому препарату, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Россияне имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19 одной из лучших вакцин - "Спутник V" НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Промежуточные результаты пострегистрационного клинического исследования демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность. А их публикация в одном из ведущих медицинских рецензируемых журналов мира говорит как о высочайшем качестве исследования, так и глобальном интересе к российской вакцине "Спутник V", - сообщил он журналистам во вторник.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", согласно которым препарат оказался одним из самых безопасных и эффективных в мире. В частности, эффективность вакцины составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев. Клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний. Иммунитет после прививки оказался в 1,3-1,5 раза выше, чем после перенесенного заболевания.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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