Путин заявил, что соцсети гонятся за прибылью и "плевать хотели" на ущерб пользователям

НОВО-ОГАРЕВО, 2 февраля. /ТАСС/. Социальные сети зачастую гонятся за прибылью любой ценой и не обращают внимания на ущерб для пользователей, сказал президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года".

Учитель математики из Адыгеи Сергей Левченко попросил в ходе встречи с президентом оградить детей от некачественного вредоносного контента в социальных сетях.

"Вы затронули очень тонкую и важную тему. Эти платформы прежде всего бизнес, - сказал глава государства. - Что стоит во главе бизнеса - извлечение прибыли, и, к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которые он направлен".

Путин отметил, что зачастую современные платформы "все больше и больше начинают управлять сознанием".

"Просто изучают своего, условно говоря, клиента и подбрасывают ему то, что они считают нужным. И человек начинает принимать решения, даже не осознавая того, что им руководят. Это такая тонкая очень вещь, я совсем недавно об этом говорил и на Всемирном экономическом форуме, который организуется на Давосской площадке. Конечно, мы должны об этом думать, реагировать на это, в то же время не принимая решений, которые бы ограничили свободу человека, свободу выбора, свободу слова", - сказал президент.

Он согласился с предложением учителя, что разрабатываемый в России сервис для коммуникации между учителем и учениками должен быть сделан на основе ответственного программного продукта.

Источники информации

Источников информации с яркой подачей и умелым продвижением сейчас много, но содержание не обязательно является достоверным, обратил внимание Путин. Он отметил, что конкуренция для учителя сегодня многократно возросла, так как "источников информации очень много".

"Насколько они (источники информации - прим. ТАСС) авторитетны, это другой вопрос. Но подача, как правило, идет очень яркая, да и, можно сказать, [идет] талантливо", - сказал Путин. По его словам, это "совсем не значит, что контент, содержание является достоверным", однако "те, кто эту информацию старается продвинуть, делают это умело". "В этой связи, конечно, для того, чтобы учителю эффективно конкурировать в сегодняшнем мире с другими источниками информации, надо самому быть ярким и талантливым", - уверен президент.

Он положительно отозвался также об организации работы над различными проектами в школах. "В современном мире добиваться больших успехов можно только успешно работая в коллективе", - сказал Путин, подчеркнув, что если эта совместная работа еще и носит благородный характер - посвящена природоохранной, исторической и любой другой деятельности, "то это формирует человека" и создает у него устойчивое мнение, что, работая вместе, он может добиваться успеха, в том числе и личного.