Мексика подписала контракт на поставки "Спутника V"

МЕХИКО, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Мексики заключили договор на поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил во вторник на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль.

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"Вчера министр [здравоохранения Хорхе] Алькосер подписал соглашение, касающееся "Спутника V", - сказал он.

Лопес-Гателль добавил, что разрешение на экстренное применение в республике российской вакцины, как ожидается, должно быть выдано в ближайшее время.

С конца февраля 2020 года коронавирусом в Мексике заразились, согласно официальным данным, более 1,86 млн человек, умерли 159 100 инфицированных пациентов. Выздоровели свыше 1,45 млн человек.

В республике 24 декабря 2020 года началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса. К настоящему времени власти использовали свыше 675 тыс. доз препарата производства американской компании Pfizer.