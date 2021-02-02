{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Мексика подписала контракт на поставки "Спутника V"

Разрешение на экстренное применение вакцины могут выдать в ближайшее время, сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МЕХИКО, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Мексики заключили договор на поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил во вторник на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль.

На эту тему
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное

"Вчера министр [здравоохранения Хорхе] Алькосер подписал соглашение, касающееся "Спутника V", - сказал он.

Лопес-Гателль добавил, что разрешение на экстренное применение в республике российской вакцины, как ожидается, должно быть выдано в ближайшее время.

С конца февраля 2020 года коронавирусом в Мексике заразились, согласно официальным данным, более 1,86 млн человек, умерли 159 100 инфицированных пациентов. Выздоровели свыше 1,45 млн человек.

В республике 24 декабря 2020 года началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса. К настоящему времени власти использовали свыше 675 тыс. доз препарата производства американской компании Pfizer.

Теги
МексикаРоссияПандемия COVID-19
Путин заявил о необходимости больше внимания уделять культурам народов России
Именно благодаря культурному богатству россияне, как отметил президент, чувствуют себя уверенно "как генетически, так и культурно"
Читать полностью