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Путин пообещал приехать на педагогический форум в Гатчине, если позволит график

Президент отметил, что Гатчина - "это прекрасное место", где находится "один из шикарных дворцов, который был полностью разрушен во время Второй мировой войны"

НОВО-ОГАРЕВО, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал приехать на всероссийский педагогический форум в Гатчине, если позволит график. Приглашение на этот форум зачитал во вторник один из участников встречи главы государства с лауреатами конкурса "Учитель года".

"За приглашение на форум спасибо. Я посмотрю на свой график и с удовольствием приеду. Если представится возможность выбраться - приеду! Спасибо большое за приглашение", - сказал президент. Он отметил, что Гатчина, где состоится форум, "это прекрасное место, [там находится] один из шикарных дворцов, который был полностью разрушен во время Второй мировой войны, оккупанты там одни стены оставили". Теперь этот дворец восстановлен, добавил Путин.

Президент также согласился с тезисом выступающего об отсутствии универсальных шаблонов в педагогической работе.

"Если уж нет людей с одинаковыми отпечатками пальцев, то и вообще людей одинаковых нет, а если нет абсолютно одинаковых людей, то и подход к ним должен быть творческий", - сказал глава государства. Путин отметил, что "какие-то общие правила, общие законы существуют и в этой сфере деятельности, но шаблоны здесь абсолютно недопустимы, с помощью шаблонов нельзя добиться успеха в такой тонкой деятельности, как воспитание человека".

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