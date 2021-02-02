Путин поддержал идею снять фильм о выдающихся педагогах России

НОВО-ОГАРЕВО, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания фильма о выдающихся педагогах России.

С такой инициативой выступил во вторник педагог из Орловской области Антон Гомозов во время встречи главы государства с лауреатами конкурса "Учитель года". По словам Гомозова, такой фильм можно снять и о педагогах прошлого, и о тех, кто продолжает свою работу и в наши дни.

"Если подобные фильмы появятся в прокате, это позволит повысить престиж учительской профессии и познакомить людей с нашим нелегким трудом", - добавил педагог.

"Хорошая идея! Проговорим это обязательно и в администрации президента, и с коллегами из наших основных каналов, с компаниями, которые работают в этой сфере. Хорошая мысль, спасибо", - ответил Путин.