Адвокат Навального заявил, что ФСИН не доказала, что его подзащитный уклонялся от контроля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. ФСИН не удалось доказать, что условно осужденный Алексей Навальный укрывался от контроля, считает адвокат Вадим Кобзев.

"Испытательный срок Навального истек 30 декабря 2020 года. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу в случае, если доказано, что осужденный скрылся от органов ФСИН, ему можно заменить условный срок на реальный и после истечения испытательного срока. Однако он не скрывался от контроля ФСИН. Лицо, скрывшаяся от контроля, это не тот, кто не ходит в инспекцию и не расписывается, а то лицо, местоположения которого не установлено. Во ФСИН прекрасно знали, что мой подзащитный лечится в Германии", - сказал адвокат в ходе прений на выездном заседании Симоновского суда.

По его словам, Навальный присылал в уголовно-исполнительную инспекцию уведомления о своем нахождении на лечении в Германии. Кобзев добавил, что в 15 января Навальному в Берлине выдали справку по окончании лечения. После этого он вернулся в Москву, с утра в понедельник он должен был пойти в инспекцию с этой справкой, но был задержан. Адвокат сообщил, что и на следующий день защита не смогла приобщить справку, потому что ее не успели перевести с английского.

В свою очередь, другой адвокат Навального Ольга Михайлова отметила, что действительно, ее подзащитный пропускал некоторые дни посещения ФСИН, но потом приходил в другие дни. "Представитель ФСИН зачитывал нам даты, когда Навальный не приходил в инспекцию. Но он приходил позже, уже в другие дни", - сказала защитник и зачитала документы, подтверждающие визиты ее подзащитного в дни после пропусков.

Навальный не согласился с прокуратурой в том, что он шесть раз пропустил регистрацию с января по август 2020 года. Он пояснил, что отмечался по четвергам, а не по понедельникам, как сначала просила инспекция. "Я два года ходил по четвергам. Потом инспекцию перестали устраивать четверги", - сказал он. Навальный добавил, что во время режима самоизоляции представители инспекции сами приходили к нему по четвергам. При этом Навальный расценивает предупреждения со стороны ФСИН о возможной замене наказания как попытку пресечь его "политическую деятельность".

До этого Навальный заявил в суде, что он не виновен и потребовал освобождения. Прения сторон сейчас продолжаются, после чего суд удалится для вынесения решения.

Дело о мошенничестве

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности. Постановлением Президиума Верховного суда от 25 апреля 2018 года приговор признан законным, обоснованным и оставлен без изменения.

Братья Навальные были признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а также легализации средств. Суд пришел к выводу, что Навальные с 2008 по 2013 год мошенническим путем похитили денежные средства компании "Ив Роше Восток" в размере свыше 26,7 млн рублей, а также более 4,4 млн рублей, принадлежащих фирме "Многопрофильная процессинговая компания".

До этого в отношении Алексея Навального также был вынесен обвинительный приговор в рамках другого дела - о хищениях в компании "Кировлес". Ленинский суд Кирова в июле 2013 года приговорил Алексея Навального к пяти годам условно, второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании Петр Офицеров - получил четыре года колонии условно. Испытательный срок для обоих составил 1,5 года, им также было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей каждому.

ЕСПЧ в октябре 2017 года присудил Навальным компенсацию в размере более €80 тыс., рассмотрев их жалобу по уголовному делу "Ив Роше". При этом ЕСПЧ отклонил доводы адвокатов Навальных о том, что дело в их отношении являлось нарушением политических свобод.

Сейчас Навальный является фигурантом дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, оно рассматривается в суде.