Путин заявил о необходимости больше внимания уделять культурам народов России

НОВО-ОГАРЕВО, 2 февраля. /ТАСС/. Власти РФ будут уделять больше внимания поддержке литературы, культуры и языков народов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года" во вторник.

"Мы должны больше внимания на сегодняшний день уделять поддержке литературы, культуры и языков народов Российской Федерации. Как бы ни было много проблем в Советском Союзе, но в Советском Союзе этому уделяли больше внимания, чем мы сегодня. Я уже об этом неоднократно говорил и хочу обратить внимание своих коллег на это обстоятельство", - заявил глава государства.

Путин отметил, что власти будут уделять внимание поддержке народов РФ.

"Мы, безусловно, будем это делать, обращая внимание и на язык народов Кавказа, и других национальных языков, их у нас много, это все составляет наше общее культурное богатство", - сказал Путин. По его словам, именно благодаря этому богатству россияне чувствуют себя уверенно как генетически, так и культурно.