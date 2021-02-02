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Пандемия COVID-19

"Спутник V" эффективен на 91,6%. Главное о коронавирусе за 2 февраля

© Антон Новодережкин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 3 884 730 случаев заражения, из них новых — 16 643. За сутки умерли 539 человек, за весь период — 74 158.
  • The Lancet (ведущий медицинский журнал мира) опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутника V", подтверждающие высокую (91,6%) эффективность и безопасность вакцины. Ключевые факты о результатах исследований читайте здесь.
  • "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет, рассчитывает директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Москва

  • Всего зафиксировано 933 810 случаев заражения, из них новых — 1 701. Госпитализированы 997 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 103,4 млн случаев заражения, умерли 2 237 973 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • COVID-19 резко снижает уровень витамина А в организме, выяснили медики из Турции.
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