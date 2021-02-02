"Спутник V" эффективен на 91,6%. Главное о коронавирусе за 2 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 3 884 730 случаев заражения, из них новых — 16 643. За сутки умерли 539 человек, за весь период — 74 158.
- The Lancet (ведущий медицинский журнал мира) опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования "Спутника V", подтверждающие высокую (91,6%) эффективность и безопасность вакцины. Ключевые факты о результатах исследований читайте здесь.
- "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет, рассчитывает директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Москва
Мир
- Всего зафиксировано более 103,4 млн случаев заражения, умерли 2 237 973 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- COVID-19 резко снижает уровень витамина А в организме, выяснили медики из Турции.