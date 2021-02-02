"Спутник V" эффективен на 91,6%. Главное о коронавирусе за 2 февраля

СМИ-иноагентов оштрафовали еще на 2,2 млн рублей за отсутствие маркировки

Речь идет о сайтах изданий "Idel.Реалии", телеканала "Настоящее время", "Сибирь.Реалии", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"

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