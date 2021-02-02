Центральный хурул Калмыкии с ротондой "Белый старец" передали на баланс муниципалитету

ЭЛИСТА, 2 февраля. /ТАСС/. Один из самых крупных буддистских храмов Европы "Золотая обитель Будды Макьямуни", расположенный в Республике Калмыкия, передали в собственность Алцынхутинского сельского муниципального образования вместе с ротондой "Белый старец". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Росимущества во вторник.

"Территориальное управление Росимущества в Республике Калмыкия передало в собственность Республики Калмыкия центральный хурул (буддийский храм - прим. ТАСС) вместе с ротондой "Белый старец", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Росимущество продолжает вести работу по разграничению публичной собственности, передавая федеральное имущество в собственность субъектов федерации и муниципалитетов. Это позволит привлечь в регион туристов и представителей конфессий, а также сохранить уникальность буддистского храма.

Центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" - крупнейший в Калмыкии буддийский храм и один из самых крупных во всей Европе. Его высота - 63 м, а внутри - девятиметровая статуя Будды. Храм расположен в самом центре Элисты.